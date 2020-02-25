Чапкис: Есть ли секс в 90 лет? А как же?!

25.02.2020, 21:30, Новости дня

90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис рассказал в интервью журналисту, основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону, что до сих пор живет полноценной сексуальной жизнью. 

Сейчас у хореографа отношения с женщиной, которая младше его на 51 год. 

Журналист спросил у хореографа: «В ваши 90 секс есть?». «А как же?!» – ответил Чапкис. «Полноценный?» – уточнил Гордон. 

«Ну насколько полноценный, может она сказать, а не я. Дело в том, что она меня принимает таким, каким я есть. Но я же вам говорю: я сам себя не узнаю, начинаю новую жизнь. Меня много раз подводили, предавали, продавали; у меня было много скандальчиков. Но больше всего я ценил в женщине ум. Не длинные ноги и челюсти. Если умная женщина, в доме будет все нормально», – сказал Чапкис. 

90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков. Читайте полное интервью

Он отметил, что многие молодые люди думаю, что любовь – это секс, но это не так. 

«Слово «любовь» вбирает в себя отношения с обществом, с жизнью, с детьми, со всем, что вас окружает, с творчеством… Когда вы сливаетесь с вашей женой в единое целое и что-то мешает, секс уходит на второй и третий план. Секс… Знаете, один говорит, что медовый месяц – это бочка с дерьмом и сверху прослойка меда. Я добрался на закате до этого меда. «Любовь» – это широкое слово. Я сейчас не говорю, что мы Ромео и Джульетта. Я говорю, что встретил женщину совершенно случайно, когда я уже на себя махнул рукой…» – признался артист. 

Он не стал подробно рассказывать о своей избраннице. Сказал, что ее зовут Людмила. «Молодая, красивая, умная. И самое главное: она богаче меня», – так описал спутницу Чапкис. 

Хореограф был трижды женат. У него двое детей. 

25 февраля Чапкису исполнилось 90 лет. В этот день президент Украины Владимир Зеленский наградил артиста орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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