Россия затянула петлю на шее Лукашенко – Шушкевич

25.02.2020, 21:30, Новости дня

Россия предпринимает усилия, чтобы присоединить Беларусь к себе. Об этом в интервью mnews.world заявил экс-председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Шушкевич отметил, что РФ использует жажду нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко к власти, чтобы «съесть» республику.

По его словам, Москва затянула Лукашенко в финансовый омут и он больше не в состоянии рассчитываться по государственным долгам, хоть и надеется на помощь Запада в выплате кредитов. Шушкевич отметил, что когда придет время погашать задолженности, Лукашенко может продать все, «включая и Беларусь».

Экс-председатель Верховного совета республики подчеркнул, что белорусы хотят жить в независимом государстве и Лукашенко подыгрывает им в этом желании, хотя «Москва затянула на нем петлю».

14 февраля Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.

Накануне, 12 февраля, агентство Bloomberg написало, что Путин убеждал Лукашенко объединить две страны в «супергосударство», но белорусский лидер отказался.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет «наклонять» Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.