Россия затянула петлю на шее Лукашенко – Шушкевич

25.02.2020, 21:30, Новости дня

Россия предпринимает усилия, чтобы присоединить Беларусь к себе. Об этом в интервью mnews.world заявил экс-председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Шушкевич отметил, что РФ использует жажду нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко к власти, чтобы «съесть» республику.

По его словам, Москва затянула Лукашенко в финансовый омут и он больше не в состоянии рассчитываться по государственным долгам, хоть и надеется на помощь Запада в выплате кредитов. Шушкевич отметил, что когда придет время погашать задолженности, Лукашенко может продать все, «включая и Беларусь».

Экс-председатель Верховного совета республики подчеркнул, что белорусы хотят жить в независимом государстве и Лукашенко подыгрывает им в этом желании, хотя «Москва затянула на нем петлю».

14 февраля Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.

Накануне, 12 февраля, агентство Bloomberg написало, что Путин убеждал Лукашенко объединить две страны в «супергосударство», но белорусский лидер отказался.

В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет «наклонять» Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Сбежавшая из карантина по коронавирусу девушка подала пример другим

31.01 / Белла Хадид снялась в купальнике для Missoni

15.02 / Из поликлиник в РФ исчезнут стоматологи и психологи

13.01 / Немецкие СМИ рассказали о бьющей по РФ «катастрофе 90-х»

21.01 / Пожар в сибирском доме: погибли 11 человек

31.01 / Следователи занялись жительницей Подмосковья, посадившей за руль ребенка

09.02 / Ученые считают, что пик распространения коронавируса впереди

12.02 / Порт Риги за год потерял четверть грузооборота

05.02 / Новую версию беспилотника «Альтиус» решили создать для Минобороны

03.02 / Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика