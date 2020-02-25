Сексологи разрушили главные мифы о женском оргазме

25.02.2020, 21:30, Разное

Сексологи рассказали о главных мифах, связанных с женским оргазмом. Например, считается, что представительницы прекрасного пола получают его только во время вагинального секса.
Как оказалось, это не так: исследование зарубежных специалистов показало, что на данный вид секса приходится лишь треть оргазмов. Многие заблуждаются, считая данный процесс невероятным наслаждением. Впрочем, далеко не всегда женщину могут знать, что достигли «пика». Многие специалисты считают сквирт женской эякуляцией, однако недавние исследования ученых показали: данный процесс является следствием выделений из мочевого пузыря. Впрочем, итоги научной работы далеко не идеальны, так как подробное исследование провести практически невозможно.

Следующий миф: «Все точно знают, где находится точка G». Это далеко не так, ведь данная область очень тонка и не изучена до конца. В некоторых случаях женщины жалуются, что не могут достичь оргазма из-за «плохого» сексуального партнера. Эксперты же считают, что в данном случае многое зависит от самой представительницы прекрасного пола.



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