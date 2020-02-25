«Торпедо» завоевало путевку в плей-офф КХЛ

25.02.2020, 21:30, Новости дня

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нижегородское "Торпедо" вышло в плей-офф. Во вторник хоккеисты из Нижнего Новгорода на своей домашней площадке обыграли "Йокерит" со счетом 3:1.

"Торпедовцы" уже в первую десятиминутку поразили ворота гостей из Финляндии дважды, когда отличились Джордан Шредер и Тай Ратти. Спустя три минуты "джокеры" отыгрались усилиями Никласа Йенсена, но еще через полминуты Кирилл Ураков забил третью шайбу, уже в первом тайме установив окончательный счет.

"Торпедо" продолжит борьбу за Кубок Гагарина. Своим успехом нижегородцы лишили шансов на выход в следующий раунд КХЛ "Сочи". Южане, в свою очередь, проиграли в Череповце – "Северсталь" была сильнее со счетом 3:2.

В других матчах дня "Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" в очередном "Зеленом дерби" (3:2), "Локомотив" выиграл матч в Минске у "Динамо" (5:3), а "Витязь" оказался гостеприимным к "Спартаку", проиграв 2:4.



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