Новый Ford Mustang Mach-E сошёл с конвейера

25.02.2020, 21:30, Новости дня

Американская компания Ford стартовала предсерийное производство Mustang Mach-E.

Пользователям предложены первые снимки автомобилей, которые выпускают на производственной площадке в Мексике. В компании ранее анонсировали, что новая модель Mustang Mach-E поступит в продажу ближе к осени нынешнего года. Первыми смогут приобрести автомобиль на рынке Европы, однако позже модель поступит к США и Китай.

В минимальной комплектации приобрести модель Mustang Mach-E станет возможным по цене от 43 тысяч долларов. Также в продажу поступит лимитированная модификация First Edition, за которую установлен ценник в размере 60 тысяч долларов. Остальные характеристики пока остаются неизвестными.



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