Полицейские изъяли у жителя Москвы «бэтмобиль»

25.02.2020, 21:26, Новости дня

Сотрудники ГИБДД Москвы на прошлой неделе остановили на Кутузовском проспекте местного жителя, который катался на незарегистрированном самодельном «бэтмобиле», машина изъята, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по столице Владимир Васенин.

«Сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД по Москве пресекли перемещение по дорогам общего пользования автомобиля самодельной конструкции – «бэтмобиля», – передает его слова РИА «Новости».

Он рассказал, что 22 февраля экипаж ДПС на Кутузовском проспекте остановил автомобиль под управлением 32-летнего жителя столицы. Машина была сделана в частной мастерской, она не была зарегистрирована и ее нельзя было допускать к эксплуатации.

На водителя составили протокол по статье «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» и возбудили дело по двум статьям КоАП РФ. Машину изъяли и отправили на спецстоянку.

На прошлой неделе полицейские в Москве задержали подозреваемых в мошенничестве, они прикрывались маской героя комиксов Бэтмена.



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