«Медуза»: «Единая Россия» объединится с ОНФ и избавится от Медведева

25.02.2020, 21:24, Новости дня

«Единая Россия» объединится с Общероссийским народным фронтом, при этом в новой структуре будет не один лидер, а три сопредседателя. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству, а также на несколько собеседников в «Единой России».

По данным источников издания, Дмитрий Медведев не попадет в число сопредседателей и потеряет пост руководителя партии.

«Единая Россия» и ОНФ проведут объединительный съезд в течение ближайших месяцев.

По данным издания, в Кремле планируют провести ребрендинг, чтобы избавиться от негатива, связанного с названием «Единая Россия». Рейтинг партии сейчас составляет 32,7%.

Провести ребрендинг и объединение надо до сентября, поскольку изменения в устав партии по закону должны быть внесены не менее чем за год до выборов.

«В названии останется слово „Россия“, а слово „единая“ пропадет», — рассказал источник «Медузы» в партии.