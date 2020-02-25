Экс-глава МИД Польши Ващиковский призвал руководство страны отменить визит в Россию

25.02.2020, 21:21, Разное

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью местным СМИ раскритиковал решение руководства государства поехать в Россию для проведения памятных мероприятий. Напомним, почти 10 лет назад случилось крушение самолета Ту-154, в результате которого погиб тогдашний президент Лех Качиньский.

Ващиковский не поддерживает данное решение, так как на данный момент отношения между двумя странами «довольно напряженными». При этом, политик вновь упрекнул Россию в своем интервью, хотя забыл, что совсем недавно польская сторона не пригласила российскую на мероприятия в честь освобождения Освенцима. Политик призывает Москву передать Варшаве архивные документы, в которых есть данные о предвоенных действиях польских властей, пишет издание «ПолитЭксперт».

В заключении Ващиковский обвинил РФ в препятствии расследованию авиакатастрофы 2010 года. Чиновник не исключил провокаций со стороны РФ во время визита польского руководства.