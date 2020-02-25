В России к 8 марта снизилась стоимость смартфонов Xiaomi и Redmi

25.02.2020, 21:21, Разное

В РФ к 8 марта смартфоны Xiaomi и Redmi предлагаются по сниженной цене. Китайский производитель рассказал о вводе новой акции под названием «Гендерные праздники».

Отмечается, что она будет проводиться неоднократно. Первый запуск состоялся 25 февраля останется активным до полуночи 1 марта. Акция ориентирована на предоставление мужчинам возможности приобрести подарки для женщин к 8 марта. Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro может быть приобретён со скидкой в 6 тысяч рублей. Итоговая цена составляет 27,99 тысячи рублей при номинальной стоимости в 33,99 тысячи.

Модель Redmi Note 8T стала доступнее на 3 тысячи рублей и предлагается к покупке за 12,99 тысячи рублей. Смартфон Mi Note 10, оснащенный камерой с матрицей на 108 Mpx предоставляют со скидкой в 3 тысячи рублей. Купить устройство на время «Гендерных праздников» можно за 36,99 тысячи рублей. В качестве дополнительного бонуса предоставляется комплект Mi True Wireless Earbuds. Эти беспроводные наушники от китайского бренда отмечены как продукт с ценником в 1 рубль. Скидки и подарки предоставляются покупателям смартфонов Redmi 7A, 8 и Note 7, а также Xiaomi Mi Note 10 Pro, Mi 9 Lite и других моделей.