Составлен ТОП-5 лучших игровых смартфонов 2020 года

25.02.2020, 21:21, Разное

Смартфоны давно перестали использоваться только в качестве средств коммуникации. Современные юзеры применяют их в качестве устройств для просмотра роликов, съемки или даже в виде игровых консолей. Такие приборы должны соответствовать определенным требованиям для того, чтобы не тормозить при запуске сложных приложений. Журналисты издания OANews составили рейтинг лучших игровых смартфонов, доступных на рынке в 2020 году.

Sony Xperia 1

Данное устройство изначально не позиционировалось, как игровое, но получило популярность среди геймеров из-за технических характеристик. Стоимость Sony Xperia 1 в РФ составляет примерно 59 тысяч рублей. Смартфон получил OLED-экран на 6,5 дюймов с разрешением 3840×1644. Главной особенностью прибора является то, что он считается первым в мире портативным гаджетом с CinemaWide. Основой для него была выбрана операционная система Android 9.0. Процессор Qualcomm Snapdragon 855 в базовой вариации устанавливается вместе с 6 гигабайтами оперативной памяти. Среди явных недостатков смартфона можно выделить аккумулятор на 3 тысячи миллиампер часов. Сканер отпечатка пальца на устройстве располагается на боковой панели рядом с регулятором громкости. К особенностям прибора относится и технология Dolby Atmos, созданная совместно с Sony Pictures Entertainment. Xperia 1 располагает тройным модулем камеры на 36 мегапикселей.

Xiaomi Mi 9 6/64GB



В РФ стоимость данного устройства составляет примерно 28 тысяч рублей. На передней панели смартфона разместился дисплей на 6,3 дюйма, который отлично подходит для игр, имея при этом приемлемые размеры. В качестве основы для прибора была выбрана операционная система Android девятого поколения. Вместе с процессором Qualcomm Snapdragon 855 в смартфон устанавливается 6 гигабайт оперативной памяти, чего вполне достаточно для запуска самых современных игр и приложений. Аккумулятор на 3,3 тысячи миллиампер часов обеспечивает до 12 часов автономной работы. На задней панели смартфона разместилась камера на 48 мегапикселей с тремя объективами. Разработчики устройства рекомендуют использовать утилиту Google Camera, которая позволяет делать качественные снимки даже при минимальном освещении. Фронтальная камера имеет разрешение 20 мегапикселей. Визуальная составляющая смартфона также отличается новаторским подходом. Задняя панель выполнена из стекла со специальным защитным покрытием. Дактилоскопический датчик на устройстве расположен под дисплеем.

Samsung Galaxy S10 8/128GB



В РФ за данный смартфон придется отдать порядка 42 тысяч рублей. Он появился в продаже еще в марте минувшего года, но и сейчас остается актуальным среди любителей игр. Безрамочный AMOLED-экран на 6,1 дюйма имеет относительно небольшой размер, но его вполне достаточно для работы с приложениями. Отличительной особенностью устройства являются 8 гигабайт оперативной памяти, устанавливаемые вместе с процессором Snapdragon 855. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 3,4 тысячи миллиампер часов, но в данном случае спасает адаптивная операционная система, грамотно расходующая ресурсы. Сканер отпечатка пальца на устройстве встроен в экран. Также есть функция разблокировки по лицу, но она доступна в бета-версии. На задней панели устройства разместилась тройная камера с объективами на 12, 16 и 12 мегапикселей соответственно. Внешне смартфон практически ничем не отличается от аналогов.

Samsung Galaxy S10+ 8/128GB



За такой смартфон в РФ придется отдать примерно 45 тысяч рублей. После старта продаж летом минувшего года устройство активно набрало популярность, ввиду чего и сейчас считается одним из основных флагманов компании. Одним из главных достоинств смартфона является аккумулятор на 4,1 тысячи миллиампер часов. Устройство получило процессор Snapdragon 855. И 8 гигабайт оперативной памяти. Основой для смартфона служит операционная система Android девятого поколения. В автономном режиме устройство может проработать до 17 часов. Визуально гаджет не отличается от базовой версии Samsung Galaxy S10.

OnePlus 7 Pro 8/256GB



В РФ стоимость данного смартфона составляет примерно 44 тысячи рублей. Устройство работает на основе процессора Qualcomm Snapdragon 855 и 8 гигабайт оперативной памяти. Фронтальная камера выдвигается, ввиду чего дисплей не имеет вырезов. Компания уверяет, что она способна выдержать 300 тысяч срабатываний. За автономность флагмана отвечает аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов.