Зеленский задумался о смене премьера

25.02.2020, 21:19, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский собирается сменить премьер-министра, назначив на это место бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко, сообщают украинские СМИ со ссылкой на три источника в правительстве.

Они утверждают, что переговоры с Тигипко все еще продолжаются, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь офиса президента Юлия Мендель отказалась комментировать эту информацию, как и пресс-служба компании Тигипко «ТАС».

В 1992 году Тигипко вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым основал Приватбанк. Он уже занимал должность премьера в 1997-1999 году, а до 2000 года был министром экономики в правительстве Виктора Ющенко.

Баллотировался на пост президента в 2010 году, но занял третье место. В итоге он объединил свои усилия с «Партией регионов» президента Виктора Януковича на парламентских выборах 2012 года, был зампредом правительства при Николае Азарове.

При этом он попадает под действие закона о люстрации, ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня.

Ранее вокруг нынешнего премьера Алексея Гончарука разгорелся скандал после публикации в Сети записи, на которой якобы он неоднозначно отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском.

Премьер утверждал, что запись смонтирована, но написал заявление об отставке и подал его Зеленскому. Украинский лидер решил дать Гончаруку шанс, не приняв отставку.

Газета ВЗГЛЯД писала об этой ситуации.



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