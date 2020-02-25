Электрические кроссоверы Mercedes-Benz показали до премьеры

25.02.2020, 21:14, Новости дня

Немецкий автогигант Mercedes стартовал дорожные заезды новых версий кроссоверов под названием EQA и EQ.

Распознать данные автомобили можно по форме решетки радиатора, задним фонарям, а также модернизированной головной оптике. Также указано, что новая модель EQA впервые будет представлена уже совсем скоро, однако вторая новинка поступит лишь в следующем году. Производитель умышленно скрывает любые подробности о производительности и других параметрах модели.

Кроме того, версия электрического хетчбэка EQ A 2017 сможет проехать на полном заряде батарей порядка 400 километров. Суммарная мощность автомобиля составляет 268 л.с. Также указано, что разгон до сотни составляет около 5 секунд.



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