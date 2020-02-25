BMW анонсировала новый электрический седан i4

25.02.2020, 21:14, Новости дня

Немецкий автопроизводитель BMW презентует на выставке в Женеве прототип нового электрического седана i4.

Вместе с тем пользователи могут уже рассмотреть тизерные изображения, однако по ним достаточно сложно представить общий вид автомобиля. Запуск производства i4 начнется лишь к середине следующего года. Известно, что электрическая установка седана i4 способна выдает 530 л.с. мощности.

Также заявлено, что осуществить разгон до 100 км в час можно за 4 секунды. Автомобиль имеет усиленную батарею, которая предполагает возможность езды на электротяге 600 километров. Остальные характеристики данного транспортного средства пока не раскрыты публике. Ближе к старту продаж станут известны все подробности данной модели.