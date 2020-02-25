BMW анонсировала новый электрический седан i4

25.02.2020, 21:14, Новости дня

Немецкий автопроизводитель BMW презентует на выставке в Женеве прототип нового электрического седана i4.

Вместе с тем пользователи могут уже рассмотреть тизерные изображения, однако по ним достаточно сложно представить общий вид автомобиля. Запуск производства i4 начнется лишь к середине следующего года. Известно, что электрическая установка седана i4 способна выдает 530 л.с. мощности.

Также заявлено, что осуществить разгон до 100 км в час можно за 4 секунды. Автомобиль имеет усиленную батарею, которая предполагает возможность езды на электротяге 600 километров. Остальные характеристики данного транспортного средства пока не раскрыты публике. Ближе к старту продаж станут известны все подробности данной модели.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Изменения в рейтинге восприятия коррупции на один–два балла – несущественны. Нельзя говорить, что мы упали

17.01 / Кононенко объяснил смысл слов «величие страны»

27.12 / МВД Украины инициирует увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения

11.02 / Рябошапка: Двум вернувшимся в Украину экс-беркутовцам не будут менять меру пресечения

18.01 / Суд арестовал предполагаемого охранника обломков MH17

15.02 / Автоновости: Компания Chery адаптировала кроссовер Tiggo 8 для России

12.02 / Нового прокурора казахстанской области, где произошли массовые беспорядки, из-за «сбоя на сайте» назначали два раза

14.02 / В Петербурге из коронавирусного карантина сбежали еще трое пациентов, двое из них вернулись

31.01 / Встречи Зеленского и Путина не было в программе мероприятий в Израиле – посол

07.02 / Слух: Apple выпустит мощную телеприставку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика