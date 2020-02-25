В центре Москвы у мужчины украли часы за полмиллиона рублей

25.02.2020, 21:12, Разное

Утром 22 февраля в центре Москвы злоумышленники похитили у мужчины дорогие часы и мобильный телефон, передает «Комсомольская правда».

По словам потерпевшего, трое незнакомцев подошли к нему и стали агрессивно себя вести: кричать и толкаться. Затем они сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

После инцидента мужчина обнаружил пропажу часов Montblanc за 500 тысяч рублей, а также телефона iPhone XS, сообщает НСН. Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.