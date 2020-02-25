Медики спрогнозировали распространение коронавируса в США

25.02.2020, 21:12, Новости дня

Распространение коронавируса на территории Соединенных Штатов – это лишь вопрос времени, сообщила директор Национального центра по иммунизации и респираторным заболеваниям доктор Нэнси Мессонье.

«Вопрос не столько в том, произойдет ли это, сколько в том, когда это произойдет», – ответила Мессонье на  соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Она добавила, что пока медики не имеют четкого представления о том, будет ли вспышка вируса в США серьезной или нет, однако в любом случае к ней необходимо быть готовыми.

«Мы просим американское общество подготовиться к ожиданию того, что это будет серьезно», – подчеркнула Мессонье.

Администрация США отправила в Конгресс запрос на предоставление 2,5 млрд долларов для ускорения разработки вакцины и повышения эффективности мероприятий по борьбе с новым коронавирусом.

 Президент Дональд Трамп заявил, что коронавирус находится в значительной степени под контролем в США.



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