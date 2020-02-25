Мнение: Как Дмитрий Губерниев к российским биатлонистам карабинеров привел…

25.02.2020, 21:11, Разное

С чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце российский спортсмен Александр Логинов вернулся с золотой медалью в спринте, бронзой в гонке преследования и уголовным делом, возбужденным в Италии. Итальянцы заподозрили спортсмена и его тренера в транспортировке и распространении допинга. И заподозрили во много благодаря… Дмитрию Губерниеву.

Международный союз биатлонистов (IBU), заявил, что действительно, во время турнира в Антхольце обратился в итальянскую полицию для проверки биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, но не требовал никаких экстренных действий от правоохранительных органов. А основанием для обращения стало вот что.

Когда Логинов выиграл спринт, спортсмен попал под жесткую критику…

Тренер Логинова Александр Касперович, оказавшийся на турнире по аккредитации, выданной украинскими коллегами, ответил на нападки на своего подопечного, заявив, что это исходит «не от французов или норвежцев, а от наших. Кто задает вопросы иностранным специалистам? Кто пишет об этом? Наши же разжигают этот момент, все по-русски».

Дмитрий Губерниев принял обвинение на свой счет и тут же публично ответил тренеру: «Тренер Касперович, рассуждающий про наши журналистские разжигания, лучше поведайте, кто Логинова ЭПО кормил? Неужели не знаете, тренер?».

Мой коллега Владимир Мозговой, куда лучше меня разбирающийся в спорте и спортивном закулисье написал:

«…Не думаю, что человек, прекрасно осведомленный об отношении к допингу в Австрии и Италии (а оно чрезвычайно жесткое, не признающее ни рангов, ни обстоятельств) совсем уж не понимал, чем грозит «невинный» обмен репликами. Даже критично оценивающие комментатора любители биатлона похвалили его за «правильно заданный вопрос». Главное — вовремя заданный. Потому что в головной организации, где отслеживают все, не могли пропустить такого подарка. На чемпионате по «поддельной аккредитации» работает человек, которого сами русские подозревают в нечестной игре. А вдруг и сейчас без запрещенной субстанции не обошлось? Автором обращения в силовые структуры стала антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов Сара Фуссек-Хаккарайнен, день ушел на оформление бумаг, и в шесть утра к фигурантам нагрянули карабинеры, разбудив при этом всю российскую сборную. Накануне двух эстафетных гонок, оставлявших шанс на медали» (отсюда).

В итоге Александр Логинов снялся с масс-старта, сославшись на психологическую неготовность.

Вот я и думаю, Дмитрий Губерниев не причем? Или все-таки причем?

Фотографии отсюда и отсюда