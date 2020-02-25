Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» остановили из-за коронавируса

25.02.2020, 21:06, Разное

Студия Paramount Pictures временно остановила работу над фильмом «Миссия невыполнима» в Венеции из-за эпидемии коронавируса. Съемки в итальянском городе должны были продолжаться в течение трех недель.

Представители кинокомпании сообщили, что пошли на такие меры для обеспечения безопасности актеров и съемочной группы. Кроме того, на решение студии повлияли усилия властей Венеции по отмене общественных мероприятий из-за инфекции, передает ТАСС.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что ученым удалось создать вакцину от заболевания. Препарат должен положить конец эпидемии коронавируса, жертвами которой стали 2,6 тысячи человек, сообщает РИА ФАН.



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