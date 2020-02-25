В Башкирии чиновник обругал матом местного жителя за вопрос о дорогах

25.02.2020, 21:06, Разное

Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Вадим Кожанов грубо обошелся с местным жителем, который пришел к нему на прием. На записи, опубликованной в Сети, можно услышать, как чиновник кричит на мужчину матом и угрожает ему тюрьмой.

Как передает «Царьград», посетитель спросил, когда глава сельсовета приведет в порядок дорогу до его поселения. Кожанов ответил мужчине, используя нецензурную лексику. «В самую последнюю очередь буду пробивать дорогу в Черемисы. Из 13 деревень по очереди будет самая последняя», – заявил он.

Позже выяснилось, что посетителем оказался местный житель, который ранее был два раза судим. Он пришел в администрацию, чтобы получить характеристику для условно-досрочного освобождения. Однако ему она не понравилась, и тогда он стал провоцировать чиновника на конфликт, передает ToDay News Ufa со ссылкой на ГорОбзор.ру.



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