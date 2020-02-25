Обыски в «Украинском киберальянсе» по делу об оскорблении Тунберг. У лидера движения полиция изъяла всю технику

25.02.2020, 21:06, Новости дня

Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины изъяли всю компьютерную технику у лидера организации «Украинский киберальянс», известного под псевдонимом Шон Таунсенд. Об этом вечером 25 февраля сообщили на странице движения в Facebook.

«Шон Таунсенд сейчас свободен. Изъята абсолютно вся техника. Размер убытков тем временем устанавливается», – рассказали в киберальянсе.

UPDSean Brian Townsend наразі вільний. Вилучено абсолютно всю техніку. Позмір збитків, начасі, встановлюється.У Alexandr Galushchenko та Андрій Перевезій — ще тривають.

Posted by Ukrainian Cyber Alliance on Teisipäev, 25. veebruar 2020

У двух других активистов, Александра Галущенко и Андрея Перевезия, обыски продолжаются.

«Связь с адвокатами есть. Но уже начались маразмы со стороны экспертов полиции и службы», – говорится в другом сообщении.

UPD:Підтверджуємо причину обшуків — злам системи сповіщення Міжнародного аеропорту м. Одесса невідомими…

Posted by Ukrainian Cyber Alliance on Teisipäev, 25. veebruar 2020

Правоохранители пришли к киберактивистам с обысками утром 25 февраля. Члены «Украинского киберальянса» проходят по делу о взломе информационной системы одесского аэропорта 16 октября 2019 года. Тогда на табло появилось фото шведской экоактивистки Греты Тунберг и надпись «Fuck you, Greta».

Перевезий опроверг причастность «Украинского киберальянса» к этому взлому.

«Украинский киберальянс» – общественная организация, которая возникла в 2015 году. В нее вошли группы FalconsFlame, Trinity и Ruh8, которые занимались вопросами противодействия российской агрессии в сфере кибербезопасности.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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