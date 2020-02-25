На скоростную трассу от Крымского моста до Краснодара будет затрачено 100 миллиардов

25.02.2020, 21:06, Новости дня

Губернатор Кубани назвал стоимость строительство скоростной дороги от Крымского моста до Краснодара. Вениамин Кондратьев сообщил, что на прокладку скоростной трассы от Краснодара до хутора Белый на подъезде к Крымскому мосту будет затрачено 100 миллиардов рублей. Она станет дублером существующей двухполосной дороги от Краснодара через Славянск-на-Кубани до хутора Белого.

Автомагистраль необходима для того, чтобы избежать перегруженности этого направления в курортный сезон, считает глава региона. Таким образом будет решена проблема пробок. Дорога будет проложена в обход Славянска-на-Кубани, Темрюка и других небольших населенных пунктов края, передают "Вести Севастополь".

Общая протяженность автомагистрали составит 119 километров. Как сообщает "Коммерсантъ", на первый этап строительства уже выделено 59 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Текст:

ГТРК "Севастополь"



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