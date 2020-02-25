Ястремская вышла в третий круг теннисного турнира в Дохе, победив пятую ракетку мира

25.02.2020, 21:06, Новости дня

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская 25 февраля прошла в третий круг теннисного турнира серии Premier, который проходит в столице Катара Дохе, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Ястремская во втором туре обыграла американку Софию Кенин со счетом 6:3, 7:6. Игра длилась около полутора часа.

Это была третья встреча Ястремской и Кенин на турнирах Женской теннисной ассоциации. В 2019 году украинка и американка обменялись победами.

В начале недели Ястремская поднялась в топ-25 рейтинга WTA, Кенин является пятой ракеткой мира.

В третьем круге украинка встретится с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) – Гарбинье Мугуруса (Испания).

В турнире в Дохе также принимала участие первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая вылетела во втором круге.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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