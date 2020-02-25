Назван ТОП-5 самых мощных и быстрых седанов 90-х годов

25.02.2020, 21:04, Разное

Конец минувшего столетия, а именно 90-е годы, запомнились многим не только «разгулом преступности», но и стремительным расширением сегмента спортивных седанов. Автоэксперты на основе собственного исследования составили ТОП-5 наиболее мощных и быстрых из них, пользовавшихся особой популярностью у любителей высокой скорости.
Первую строку рейтинга занял представитель немецкого автопрома седан Alpina B10 Biturbo. Владельцы этой модели могли получить удовольствие от езды «с ветерком» на максимальной скорости около 290 км/ч. Второе место в списке досталось Lotus Omega, разгонявшемуся до первой «сотни» за 5 сек, и максимально развивавшему 285 км/ч. Замыкает тройку лидеров самых мощных и быстрых седанов 90-х годов Mercedes-Benz 500E W124 – результат совместной работы со специалистами Porsche.

Далее в рейтинге эксперты называют Callaway C9 Supernatural SS. Этот седан имел под капотом 404-сильный двигатель, а кроме того, разработчики улучшили в нём тормозную систему и ходовую. Последним в списке фигурирует BMW M5 E34, не потерявший популярность у поклонников баварского бренда и по сегодняшний день.



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