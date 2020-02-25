Наука: Во Вьетнаме проведена первая в мире операция по трансплантации конечности от живого донора

25.02.2020, 21:02, Разное

Вьетнамские хирурги успешно пересадили мужчине новую кисть левой руки, которую ранее ампутировали у другого пациента из-за начавшейся гангрены в области локтевого сустава.

Хирурги из Центрального военного госпиталя № 108 города Ханой (столица Вьетнама) провели успешную операцию по трансплантации кисти левой руки 31-летнему Фам Ван Вонгу. При этом конечность впервые была взята от живого донора, пишет газета Коммунистической партии «Нян зан».

Как рассказал на пресс-конференции директор больницы доктор Май Хонг Банг, операция состоялась еще 21 января. Пациент получил производственную травму в 2016 году, и врачам пришлось ампутировать ему часть левой руки. В начале января этого года в 108-й военный госпиталь поступил другой мужчина, который тоже пострадал на работе, попав под конвейерную ленту и повредив предплечье.

Медики пытались спасти руку пациента, однако три недели лечения так и не принесли никаких результатов: в области локтя началась гангрена, поэтому было принято решение отсечь конечность. Однако кисть руки не была повреждена, и мужчина согласился добровольно пожертвовать ее другому человеку.

Поскольку руку Вонга (реципиент) ранее уже подвергали неоднократным операциям, он пережил инфекции и некроз, врачи переживали, что конечность от донора может не прижиться, но после долгих консультаций все же решились на процедуру.

Спустя более чем месяц после операции, которая длилась восемь часов (медики соединили 36 мышц, две кости и много других тканей), Вонг уже может самостоятельно двигать пальцами и держать в руке предметы.

«Пересадка кисти руки сопряжена с множеством проблем из-за сложной структуры человеческой руки, а в этом случае нам приходилось принимать меры для предотвращения вторичного заражения гангреной, так как рука донора в районе локтевого сгиба была заражена. <…> К тому же мышечная ткань руки реципиента в точке присоединения трансплантата почти не использовалась в течение четырех лет. Это тоже стало серьезным вызовом для нас», — объяснил замдиректора госпиталя и его главный хирург Нгуен Тхе Хоанг, который руководил операцией.

Как отмечают хирурги, до этого случая, с 1998 по 2020 год, во всем мире провели 89 операций по пересадке конечностей, однако все они были получены от доноров с умершим головным мозгом. Таким образом, прорыв медиков из ханойского госпиталя открывает новую главу в трансплантологии, а также дает надежду тысячам пациентов (как минимум во Вьетнаме), которые хотели бы получить новую конечность взамен утраченной.