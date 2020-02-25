«Богохульный» бар в Петербурге ошеломил местных жителей

25.02.2020, 20:58, Разное

Представители православного движения «Сорок Сороков» призвали закрыть в Санкт-Петербурге бар с провокационным названием GOD. Заведение открылось недавно на улице Рубинштейна.

Активисты организации рассказали, что фасад здания, где находится бар, украшает терновый венец, а внутри заведения висит неоновый крест. «Мальчики-бармены в виде западных священников – это не фильм ужасов», – говорится в официальном сообщении группы во «ВКонтакте».

В комментариях один из сторонников движения заявил, что над украшением бара работали «дизайнеры-сатанисты». Другой пользователь согласился с ним, отметив, что такое заведение «разжигает религиозную ненависть к христианам», передает «Царьград».



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