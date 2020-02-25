Ребенок вдохнул канцелярский гвоздь и умер

25.02.2020, 20:58, Разное

В городе Новочеркасск Ростовской области четырехлетний мальчик случайно вдохнул канцелярский гвоздь дома. Родители экстренно отвезли ребенка в больницу, передает издание «Тузловград».

Врачам не удалось спасти мальчика. Как позднее стало известно, гвоздь застрял в трахее ребенка, вызвав болевой спазм, который и привел к остановке дыхания. В обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет, сообщает VSE42.ru.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / «Сосочки вверх»: актриса Макеева снялась без лифчика

10.02 / Мнение: Военные действия в Йемене не решат проблему

23.02 / Венецианский карнавал завершится досрочно из-за вспышки коронавируса на севере Италии

20.02 / Скандалы: Ученый на грани нервного взрыва

10.02 / Сын Сергея Бодрова-младшего создал рэп-группу

20.02 / Министерство юстиции США: Россия завербовала гражданина Мексики, чтобы найти «секретного информатора [американского правительства]» в Америке

05.02 / Мнение: Крым и русский Авось

29.01 / Супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин показала врожденную мутацию руки

26.01 / Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил о важности России для Европы

11.01 / От пашота до гранолы: лучшие завтраки на фестивале BreakFest

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика