Ребенок вдохнул канцелярский гвоздь и умер

25.02.2020, 20:58, Разное

В городе Новочеркасск Ростовской области четырехлетний мальчик случайно вдохнул канцелярский гвоздь дома. Родители экстренно отвезли ребенка в больницу, передает издание «Тузловград».

Врачам не удалось спасти мальчика. Как позднее стало известно, гвоздь застрял в трахее ребенка, вызвав болевой спазм, который и привел к остановке дыхания. В обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет, сообщает VSE42.ru.