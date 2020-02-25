Пентагон заявил о превосходстве российских войск над силами НАТО в Польше и Прибалтике

25.02.2020, 20:58, Новости дня

У РФ есть военное преимущество перед НАТО в численности войск и их географическом расположении в регионе Польши и стран Прибалтики, сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс.

«Польша и страны Балтии остаются стратегически в центре внимания как для НАТО, так и для России», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что с точки зрения НАТО этот регион характеризуется «наибольшим риском» потенциального конфликта с Россией из-за «исторических претензий и географического положения».

«Хотя силы НАТО в регионе в настоящее время помогают сдержать любое открытое нападение со стороны России, военный контингент РФ в Западном военном округе и Калининграде имеет географическое преимущество, а также численно превосходит силы НАТО, размещенные в регионе», – сообщил он.

В декабре 2019 года Балтфлот заявил, что активность сил НАТО у границ РФ выросла. А начальник Генштаба Валерий Герасимов говорил, что сценарии интенсивных военных учений НАТО свидетельствуют о том, что альянс готовится к крупномасштабному военному конфликту.



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