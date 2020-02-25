Администрация президента Украины: Зеленского не приглашали на парад Победы в Москву

25.02.2020, 20:57, Новости дня

Российская Федерация не направляла президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне. Как передает «Украинская правда», об этом сообщили в администрации президента Украины.

«По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ отсутствует», — заявили в администрации в ответ на запрос издания.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что в Москву на 9 мая 2020 года пригласили многих мировых лидеров, в том числе президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина.



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