«Голос» не преодолел бы барьер на выборах в Раду, а «Слуга народа» набрала бы меньше, чем в 2019 году – опрос

25.02.2020, 20:54, Новости дня

Если бы парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее время, за правящую партию «Слуга народа» проголосовали бы 39,1% украинцев, которые собираются прийти на избирательные участки и определились с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в феврале.

Партия набрала бы на 4,1 процентных пункта меньше, чем на досрочных выборах в 2019 году. Тогда партию поддержали 43,16% избирателей.

Пятипроцентный барьер преодолели бы еще три партии:

«Оппозиционная платформа – За жизнь» – 15,6% (в 2019 году было 13,05%);

«Европейская солидарность» – 10,8% (в 2019 году было 8,1%);

«Батьківщина» – 9% (в 2019 году было 8,18%)

Близка к прохождению в парламент партия «Сила и честь» экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны, бывшего председателя Службы безопасности Игоря Смешко, за нее готовы отдать голоса 4,6% опрошенных (на выборах партия получила 3,82%).

Партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, которая сейчас представлена в парламенте, не преодолела бы проходной барьер (ее поддерживает 0,9% опрошенных, на выборах политсила получила 5,82% голосов).

Скриншот: kiis.com.ua

Опрос проводили 8–18 февраля методом личного интервьюирования во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма. Было опрошено 2038 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% – для показателей, близких к 25%, 2% – для показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

24 февраля были опубликованы результаты опроса, который в феврале проводила социологическая служба Центра Разумкова. Согласно этому исследованию, на ближайших парламентских выборах в Раду тоже прошло бы четыре партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батьківщина».