На юге Италии зарегистрирован первый случай коронавируса

25.02.2020, 20:52, Новости дня

Рейс авиакомпании Turkish Airlines из Ирана в Стамбул был перенаправлен в Анкару по просьбе министерства здравоохранения Турции. Семнадцать пассажиров, в том числе 12 из иранского региона Кум, подозреваются в наличие вируса, сообщила телекомпания CNN Turk, добавив, что пассажиры будут помещены в карантин в Анкаре. На выходных Турция закрыла свои границы и прекратила полеты из Ирана, где жертвами коронавируса стали 16 человек.

Власти Италии сообщили, что у женщины на Сицилии найден коронавирус. Это первый случай на юге страны, которая борется с распространением вспышки в северных районах Ломбардии и Венето.

Число случаев заболевания в Италии, наиболее пострадавшей стране Европы, возросло за ночь до более чем 280, при этом 34 новых случая зарегистрировано в Ломбардии и шесть – в Венето. Семь человек скончались.

«Власти еще не объявили, что на Сицилии есть вспышка коронавируса, они сказали, что есть некоторые подозрительные случаи, поэтому следует проявлять осторожность, чтобы не преувеличивать. Мы должны быть осторожны по поводу того, что говорим», – рассказала студентка Маура Рагуса.

Житель итальянской Катании Никола Ирака считает, что не стоит нагнетать ситуацию вокруг коронавируса.

«Как мы знаем из Интернета, существует много инфекционных заболеваний, возможно, не на этом уровне, но некоторые исследования подтвердили, что уровень смертности очень низкий».

Туристическая индустрия Италии, на долю которой приходится около 13% ВВП, опасается резкого снижения количества туристов, поскольку правительство распорядилось ограничить проведение общественных мероприятий, включая футбольные матчи, кинопремьеры и театральные постановки. Миланский собор был закрыт для посетителей, венецианский карнавал, одна из главных туристических достопримечательностей в мире, завершил работу досрочно.

На Канарских островах в Испании закрыта четырехзвездочная гостиница, а ее гостям запретили выходить, а обслуживающий персонал носит маски после того, как там был обнаружен случай коронавируса.

Испанские органы здравоохранения заявили, что будут проверять гостей и персонал отеля на наличие вируса.

«Все это время гости будут оставаться в отеле до появления результатов второго теста, и в соответствии с ними будут приняты соответствующие меры по охране здоровья. Испания внимательно следит за мерами, принимаемыми органами здравоохранения Италии, и важно подчеркнуть, что мы постоянно координируем с другими членами Европейского союза систему раннего предупреждения и реагирования», – отметила министр финансов Испании и официальный представитель правительства Мариа Хесус Монтеро.

Всемирная организация здравоохранения призвала страны повысить свою готовность к борьбе с коронавирусом, заявив, что вирус «буквально стучит в дверь».

«Медицинские органы должны быть готовы, медицинский персонал должен быть обучен, и одновременно должны быть приняты защитные меры для населения. Важно предотвратить дальнейшую передачу вируса», – подчеркнул представитель ВОЗ Кристиан Линдмейер.

Днем ранее, глава делегации Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард, выступая на совместной пресс-конференции с официальными лицами из Национальной комиссии здравоохранения Китая, заявил, что многочисленные данные подтверждают общую тенденцию к снижению числа зарегистрированных случаев. В последние дни группа ВОЗ провела инспекцию в различных частях Китая, включая Ухань, столицу провинции Хубэй.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские и южнокорейские военные изучают возможность сокращения масштабов учений на Корейском полуострове, в то время как Южная Корея пытается сдержать эпидемию коронавируса. Инфекция выявлена у 13 южнокорейских военнослужащих. Стороны «рассматривают возможность сокращения масштабов командно-штабных учений из-за опасений в связи с коронавирусом», – заявил Эспер журналистам на брифинге в Пентагоне.

«Командующий войсками США в Южной Корее Генерал Абрамс и глава объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи генерал Пак рассматривают возможность сокращения масштабов учений из-за опасений по поводу коронавируса», – отметил глава оборонного ведомства США.

Госдепартамент выпустил предупреждение о путешествиях в Японию и Южную Корею из-за вспышки коронавируса. При этом в США уже зарегистрировано 53 случая заболевания, большинство из которых – у американцев, эвакуированных из Китая и с круизного судна Diamond Princess.

«Как уже дал понять президент, наш первый приоритет – защита нашей страны. Мы ввели необходимые ограничения на путешествия и издали четкие рекомендации с целью добиться сокращения и замедления распространение вируса в США. Все известные нам инфицированные американцы получают необходимую медицинскую помощь. Американцы, вернувшиеся из очагов распространения заболевания – в, частности, провинции Хубэй и круиза «Даймонд Принцесс» помещены в карантин. Госдепартамент продолжает свои значительные усилия, анализируя информацию о ситуации как внутри Китая, так и за его пределами, и оказывая помощь другим странам. США также выражают обеспокоенность в связи с тем, что иранский режим может скрывать информацию о подлинном положении дел. По состоянию данных на вчерашний день Иран стал вторым после Китая по числу погибших от вируса. Все страны, включая Иран, должны говорить правду об эпидемии и сотрудничать с организациями международной помощи», – заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Администрация президента Дональда Трампа запросила у Конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Эта сумма включает миллиард долларов на разработку вакцины.