Серж Саргсян предстал перед судом по обвинению в коррупции

25.02.2020, 20:52, Новости дня

Бывший президент Армении Серж Саргсян во вторник предстал перед судом по делу о коррупции, которое его сторонники считают политически мотивированным.

Саргсян, занимавший пост президента Армении два срока подряд с 2008 года, подал в отставку в 2018 году, когда его план остаться у власти в качестве премьер-министра спровоцировал массовые протесты, лидером которых стал бывший журналист Никол Пашинян, впоследствии занявший пост премьера.

«Я надеюсь, что в Армении еще остались судьи, для которых справедливость превыше всего», – сказал Саргсян, направляясь в здание суда, у которого его приветствовали десятки сторонников.

«Все это дело сфабриковано, чтобы не дать Сержу Саргсяну заниматься активной политикой», – заявил корреспонденту агентства Франс Пресс его адвокат Амрам Макинян.

Слушания во вторник посвящены преимущественно процедурным вопросам. Официальная работа над делом начнется через несколько недель или даже месяцев.

После своей отставки Саргсян долгое время держался в тени, однако в прошлом году он начал активно выступать с критикой в адрес Пашиняна.

В декабре прошлого года 65-летнему Саргсяну были предъявлены обвинения в организации коррупционной схемы, которая, как утверждается, способствовала обогащению чиновников. Ему было запрещено покидать страну. В случае признания вины экс-президенту грозит лишение свободы сроком до восьми лет.