На Украине заявили о начале новой эры в отношениях с Россией

25.02.2020, 20:51, Новости дня

В отношениях РФ и Украины наступила новая эра, считает экс-заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Мы должны наконец понимать, что у нас другая эра отношений с россиянами. И мы для себя должны определить, в чем заключаются эти отношения и что должно произойти для их нормализации», – сказала она «Европейской правде».

Она добавила, что в российско-украинских отношениях присутствуют «красные линии».

«Неужели мы просто закрываем глаза и говорим: «не было агрессии, не было войны, не гибли люди, и поэтому сейчас мы просто снова начинаем с чистого листа»? Но я считаю, что в этой ситуации невозможно начать с «чистого листа», а попытки закрыть глаза всегда имеют очень плохие последствия. Проблема сама по себе не исчезает. Или ты ее решаешь в полном объеме, или она будет расти, догонять тебя и уничтожать», – отметила Зеркаль.

По ее словам, украинская власть до прошлого года избегала двусторонних контактов с Кремлем, однако Владимир Зеленский восстановил их. При этом Зеркаль подчеркнула, что если между Россией и Украиной произойдет некая ситуация, Запад может не отреагировать на призывы Киева.

«Но если мы уже контактируем на двустороннем уровне, то в случае если что-то случится, и мы обратимся к нашим партнерам, то когда услышим в ответ: «Вы же уже общаетесь сами, напрямую? Ну, общайтесь дальше», – добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп, заявил, что хотел бы примирения РФ и Украины.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / ЕС внес в санкционный список семь человек, причастных к российским выборам в аннексированном Крыму – журналист

12.02 / Журналист «1+1» назвал показухой обыски СБУ по делу о прослушке Гончарука

31.01 / Число жертв взрыва на заводе в Мценске увеличилось до пяти

28.01 / В Москве усомнились в компромиссности «сделки века»

25.01 / Симоньян предложила запустить акцию #ВамНеСтыдно для польских политиков

17.01 / Во время весеннего призыва в Украине повестки получат мужчины от 20 лет – Загороднюк

20.02 / В Петербурге задержали главу оккультного движения

29.12 / Chery выпустит электрический кроссовер в стиле Porsche

23.02 / Автора приложения «Красная кнопка» Александра Литреева задержали по подозрению в покупке наркотиков

16.01 / Кандидат в премьер-министры РФ Мишустин попал в базу «Миротворца»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика