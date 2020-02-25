Мнение: Украинцы, что вам от нас надо?

25.02.2020, 20:44, Разное

Каждый день узнаём из СМИ, как очередной «важный дядя» позволил себе наглым образом высказаться по поводу России. Порой складывается ощущение, что речь превеликому спикеру пишет обиженный на всех подросток. Иначе, как можно объяснить полное отсутствие логики, например, в обращении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова?

Вот часть обращения чиновника:

«Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Непростые религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем… Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он может объединить то, что они называют россиянами».

Окей. Предположим, что Данилов действительно свято верит в свои убеждения. Тогда как, в таком случае, обстоят дела на Украине, где свежеиспеченный президент не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия? Вместе с этим, падает и рейтинг доверия, ведь на шутках и вечных обещаниях далеко не уедешь. Почему же г-н Данилов не акцентирует внимание на очевидных пробоинах в системе своей страны? Или в чужом глазу соринку…ну вы поняли.

Не обошёл стороной политик и острую ситуацию, связанную со вспышкой коронавируса:

«Всё будет зависеть от цен на нефть и газ. Мы еще не знаем, какое влияние коронавирус окажет на Китай, вторую экономику мира. Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шлейф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен».

Обидно даже не от того, что Данилов усомнился в возможностях России, а то, что высокопоставленное лицо с серьёзным лицом пытается опошлить очевидное своими бредовыми домыслами. Начнём с того, что на сегодняшний день все мировые торговые площадки уже почувствовали на себе последствия от распространения коронавируса. Проблема глобальна и мусолить её – очень и очень глупо.

В целом, всё обращение напоминает блеф: ни фактов, ни аргументов – в лучших традициях Украины.