Премьер Румынии сложил полномочия

25.02.2020, 20:44, Новости дня

Глава правительства Румынии, представитель Национал-либеральной партии (НЛП) Лудовик Орбан сложил полномочия, сообщил президент страны Клаус Йоханнис.

«Этим вечером господин Лудовик Орбан сложил полномочия назначенного премьер-министра», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что эта ситуация вызвана бойкотом заседания парламента со стороны Социал-демократической партии (СДП).

Йоханнис принял отставку премьера, созвав на среду консультации с парламентскими политическими партиями для выдвижения новой кандидатуры.

В начале февраля парламент Румынии выразил вотум недоверия правительству Лудовика Орбана.



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