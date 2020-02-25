Премьер Румынии сложил полномочия

25.02.2020, 20:44, Новости дня

Глава правительства Румынии, представитель Национал-либеральной партии (НЛП) Лудовик Орбан сложил полномочия, сообщил президент страны Клаус Йоханнис.

«Этим вечером господин Лудовик Орбан сложил полномочия назначенного премьер-министра», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что эта ситуация вызвана бойкотом заседания парламента со стороны Социал-демократической партии (СДП).

Йоханнис принял отставку премьера, созвав на среду консультации с парламентскими политическими партиями для выдвижения новой кандидатуры.

В начале февраля парламент Румынии выразил вотум недоверия правительству Лудовика Орбана.