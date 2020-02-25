В Киеве неправильно припаркованный автомобиль эвакуировали вместе с детьми в салоне

25.02.2020, 20:31, Новости дня

В Киеве инспекторы по парковке эвакуировали полностью тонированный автомобиль, после чего выяснилось, что в салоне авто находятся двое детей. Об этом сообщила Инспекция по парковке в Facebook.

Отмечается, что детей в авто оставили родители.

«Вызвали управление патрульной полиции, догнали и остановили эвакуатор. Детей выпустили. Так как водитель был на месте, пришлось выгрузить и сам автомобиль. Выписали постановление. Вывод простой: оставлять маленьких детей самих в атомобиле в разы хуже неправильной парковки», – говорится в сообщении.

Інспектори з паркування евакуювали повністю тонований автомобіль. Як виявилося згодом, на задньому сидінні автомобіля…

Posted by Інспекція з паркування on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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