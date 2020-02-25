Honor объявил цену и дату выхода флагмана View 30 Pro в России

25.02.2020, 20:31, Новости дня

Honor — суббренд компании Huawei — провел европейскую презентацию флагманского смартфона View 30 Pro. Модель, которая дебютировала на китайском рынке под названием V30 Pro 5G в прошлом году, доедет до РФ к марту.

View 30 Pro снабжен HiSilicon Kirin 990 — самым мощным 7-нм процессором, имеющимся в арсенале Huawei, — 16-ядерной графикой Mali-G76, тройной камерой и быстрой беспроводной зарядкой. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Ru.

Представители Honor особо подчеркнули, что фотомодуль View 30 Pro занял третье место в экспертном рейтинге DxOMark. Его основной 40-мегапиксельный объектив построен на базе датчика Sony IMX600 с технологией оптической стабилизации изображения и лазерной системой фокусировки. Широкоуголка (109 DEG) позволяет снимать в кинематографическом формате 16:9, в макро- (с расстояния от 4 см) и суперзамедленном режиме в 4K-качестве. Третий, 8-мп телеобъектив обладает 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом.

На лицевой стороне установлены две камеры: основная на 32 мп и широкоугольная на 8 мп. Емкость батареи — 4100 мАч. Мощность проводной зарядки составляет 48 Вт, беспроводной — 27 Вт. «По воздуху» энергией можно делиться с другими устройствами.

Из-за ограничительных мер, наложенных на китайского производителя властями США, сервисов Google на новинке не предусмотрено. Как пояснили в пресс-службе, View 30 Pro станет первым смартфоном бренда в России, который обойдется собственным мобильными сервисами Huawei (Huawei Mobile Services) и предустановленным магазином приложений AppGallery.

В официальном интернет-магазине Honor аппарат можно будет заказать с 3 марта. Доступные расцветки — «голубой океан» и «полночный черный». Цена — 36 990 рублей.

Помимо смартфона, в РФ выйдут беспроводные наушники Magic Earbuds с акцентом на фитнес-функции. Новая модель располагает тремя независимыми микрофонами (для более качественной голосовой связи в шумных местах) и технологией активного шумоподавления. Стоимость и дата выхода Magic Earbuds на российском рынке уточнят позднее.

Текст:

Вести.Hi-tech



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