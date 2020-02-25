Из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса, в Киев за день прилетело более 600 граждан

25.02.2020, 20:31, Новости дня

В понедельник, 24 февраля, в Киев из Италии, где зафиксировали вспышку коронавируса, прилетело четыре самолета с 611 пассажирами на борту и 24 членами экипажа. Об этом «Українським новинам» рассказала спикер отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» Госпогранслужбы Светлана Бурда.

В частности, из Милана в аэропорт «Борисполь» прилетело 158 пассажиров и пять членов экипажа, из Рима 162 пассажира и семь членов экипажа и из Венеции 135 пассажиров и шесть членов экипажа.

В аэропорт «Киев» из Италии прибыл один рейс с 156 пассажирами и шестью членами экипажа.

В Италии жертвами коронавируса уже стали семь человек, заболели около 300. Страна является третьей в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи.

24 февраля в украинском правительстве отмечали, что ни один гражданин Украины, находившийся в Италии, не заболел коронавирусом.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, 77 658 человек заболели. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания в 29 странах, 23 человека скончались.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.