Один из крупнейших в мире заводов по переработке кукурузы открывается в Волгоградской области

25.02.2020, 20:31, Новости дня

Один из крупнейших в мире заводов по переработке кукурузы открывается в Волгоградской области. Сегодня глава региона Андрей Бочаров осмотрел основные производственные площадки.

Фактически на пустыре всего за несколько лет удалось построить промышленный городок. Как передает ГТРК "Волгоград-ТРВ", он оснащенный по последнему слову техники – там представлено оборудование из 30 стран мира. В год завод сможет перерабатывать порядка 160 тысяч тонн сырья, это примерно 50 процентов от производимого в регионе объема кукурузы. Мальтодекстрины, кукурузный крахмал, сухой глютен – это основной перечень выпускаемой продукции. Она является основой для производства детского, диетического и спортивного питания, фармакологических препаратов, а также кормов для животных.

Андрей Бочаров считает. что запуск высокотехнологичного производства на полную мощность даст возможность обеспечить продукцией как внутренний, так и внешний рынки. В ходе выездного совещания на предприятии в Алексеевском районе он поставил задачу выйти на полный объем к концу текущего года. А также подчеркнул, что реализовать технологически сложный проект, позволила поддержка президента РФ и тесное взаимодействие инвестора с регионом.

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ГТРК "Волгоград-ТРВ"