Чемпионат Европы по биатлону. Расписание всех гонок, состав сборной Украины

25.02.2020, 20:31, Новости дня

С 26 февраля по 1 марта в Беларуси на базе «Раубичи» возле Минска пройдет чемпионат Европы по биатлону, официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал расписание соревнования.

Расписание всех гонок чемпионата Европы по биатлону 2020 года:

26 февраля

Мужской суперспринт, квалификация – 12.00

Женский суперспринт, квалификация – 14.00

Мужской суперспринт, финал – 16.30

Женский супреспринт, финал – 17.00

27 февраля

Одиночная смешанная эстафета – 13.00

Смешанная эстафета 4х6 км – 16.00

29 февраля

Мужской спринт – 11.30

Женский спринт – 14.30

1 марта

Мужская гонка преследования – 11.30

Женская гонка преследования – 13.30

Все гонки в прямом эфире будет транслировать телеканал «UA:Перший».

Заявка женской сборной Украины: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок, Дарья Блашко.

Заявка мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Богдан Цымбал.