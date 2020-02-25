Чемпионат Европы по биатлону. Расписание всех гонок, состав сборной Украины
25.02.2020, 20:31, Новости дня
С 26 февраля по 1 марта в Беларуси на базе «Раубичи» возле Минска пройдет чемпионат Европы по биатлону, официальный сайт Международного союза биатлонистов опубликовал расписание соревнования.
Расписание всех гонок чемпионата Европы по биатлону 2020 года:
26 февраля
Мужской суперспринт, квалификация – 12.00
Женский суперспринт, квалификация – 14.00
Мужской суперспринт, финал – 16.30
Женский супреспринт, финал – 17.00
27 февраля
Одиночная смешанная эстафета – 13.00
Смешанная эстафета 4х6 км – 16.00
29 февраля
Мужской спринт – 11.30
Женский спринт – 14.30
1 марта
Мужская гонка преследования – 11.30
Женская гонка преследования – 13.30
Все гонки в прямом эфире будет транслировать телеканал «UA:Перший».
Заявка женской сборной Украины: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок, Дарья Блашко.
Заявка мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Богдан Цымбал.
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