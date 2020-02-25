В Италии растет количество заразившихся COVID-19

25.02.2020, 20:31, Новости дня

В Италии зафиксировано 322 случая заражения коронавирусом. От опасного заболевания умерли десять человек.

Согласно данным по состоянию на вечер вторника, 25 февраля, больше всего напряжение чувствуется в Ломбардии, где зафиксировано 240 случаев инфицирования девять смертей, а также в Венето — 43 заразившихся и один умерший. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на итальянское телевидение.

В последние дни в Италии быстро растет число заразившихся COVID-19. Оппозиция обвиняет правительство в том, что они не приняли своевременно мер по защите страны от коронавируса.