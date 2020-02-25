В Румынии диагностирован первый случай заражения коронавирусом

25.02.2020, 20:30, Новости дня

Власти Румынии подтвердили первый случай коронавируса в стране – зараженным оказался человек, который вернулся три недели назад из Италии, сообщил телеканал Realitatea Plus.

Зараженного поместили на карантин в Бухарестскую инфекционную больницу, информирует Reuters.

Между тем, число жертв коронавируса в Италии достигло уже 10. Заражены 322 человека, передает РИА «Новости».

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что случаи заражения зафиксированы в пяти регионах страны.

Кроме того, пятый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Испании на острове Тенерифе (Канарские острова). Инфицирована жена заболевшего итальянского туриста. В отеле, где они находятся, есть в том числе россияне.

До этого первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован также в Швейцарии.