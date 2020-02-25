Психолог ответила на важные вопросы, волнующие всех женщин

25.02.2020, 20:30, Разное

По словам психолога Марии Макаровой, женщины способны пережить расставание с возлюбленными, а также избавиться от такого качества, как ревность. Когда представительницы прекрасного пола задумаются о причине испытываемых ими чувств, они спрашивают советы у подруг или родственниц, а также ищут различные статьи на просторе интернета. Впрочем, они и сами смогут избавиться от своих проблем.
Хотя ревность и считается довольно непростым чувством, специалист рекомендует разложить его на части, задавая себе вспомогательные вопросы. Женщина должна понять, доверяет ли она второй половинке, посвящает ли достаточное количество времени любимому мужчине. Кроме того, конкретные случаи стоит рассматривать в контексте. Некоторые люди попросту считают себя ревнивыми лишь из-за того, что им так об этом сказали, пишет издание «Слово и Дело». Во многих случаях развод является болезненным процессом, эмоции после которого сложно пережить в одиночестве.

Лучший вариант – поговорить об этом с родственниками, или сходить на приём к психологу, также не нужно создавать образ сильной женщины в своём сознании. В заключении психолог рассказала, как жительница может полюбить себя. Данное качество заключается в гармонии, соответствии внутренних потребностей и внешних обстоятельств. Если сиюминутная потребность не удовлетворена, то вера в себя разрушится, подытожила Макарова.



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