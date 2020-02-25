Иосиф Пригожин опубликовал случайный кадр с Валерией

25.02.2020, 20:21, Разное

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в соцсети Instagram случайный кадр с супругой Валерией. В подписи к публикации он отметил: «Красота в глазах смотрящего».
Как известно, музыкальный деятель регулярно публикует совместные снимки с возлюбленной, рассказывая различные истории из жизни. На этот раз на фотографии певица запечатлена в солнцезащитных очках. Данный кадр был сделан утром перед уходом на работу. Пригожин признался, что теперь считает себя фотохудожником. Кроме того, он рад, что «его модель всегда рядом».

В комментариях к публикации интернет-пользователи восхитились красотой Валерии, назвав её очень позитивной, а образ – ярким. За считанные часы публикация набрала свыше 4 тысяч отметок «Мне нравится».



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