CNBC — коронавирус сорвал съёмки фильма «Миссия невыполнима — 7» в Италии

25.02.2020, 20:21, Новости дня

Создатели франшизы «Миссия невыполнима» приостановили съёмки седьмого фильма в Италии из-за вспышки коронавируса, передаёт CNBC. В Paramount Pictures отметили, что решение было принято, исходя из мер предосторожности и с учётом усилий властей по отмене общественных мероприятий.


Reuters

Американская компания Paramount Pictures приостановила съёмки фильма «Миссия невыполнима — 7» с Томом Крузом в главной роли из-за вспышки коронавируса в Италии, пишет CNBC.

Ожидалось, что съёмочная группа пробудет в Венеции три недели, в ходе которых должен был быть отснят весь необходимый для седьмой части франшизы о специальном агенте Итане Ханте материал. Однако «в целях предосторожности, для обеспечения безопасности актёров и съёмочной группы, а также с учётом усилий властей Венеции по отмене общественных мероприятий из-за угрозы, которую представляет коронавирус», компания была вынуждена отказаться от этого плана.

По словам представителей Paramount, все члены съёмочной группы смогут отправиться домой ещё до начала самих съёмок, а руководство студии продолжит отслеживать ситуацию с вирусом в Италии.

Повлияет ли это на затраты на создание фильма или дату его премьеры, которая была намечена на 23 июля 2021 года, не сообщается. Съёмки шестой части франшизы обошлись американской студии в сумму $180 млн.

Как отмечается на сайте телеканала, всего в мире было зафиксировано уже около 80 тыс. случаев заражения коронавирусом, среди них более 220 — в Италии. При этом по меньшей мере 2621 человек стал жертвой заболевания.

При этом «Миссия невыполнима» станет не единственным фильмом, съёмки которого были перенесены из-за опасений относительно эпидемии. Так, в Китае пришлось отменить работу более чем над десятком теле- и кинопроектов, пишет CNBC. 



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