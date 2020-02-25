В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицеймако

25.02.2020, 20:18, Новости дня

Спектакль с участием российского актера Михаила Полицеймако, запланированный на 3 марта в Харькове, отменен, сообщается на официальной странице руководителя общественной организации «Рассвет» Вадима Позднякова. Также отменены выступления российского актера в Киеве, Одессе и Днепре.

15 февраля представители ОО «Рассвет» обратились в Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой запретить актеру въезд в Украину. В организации подчеркнули, что Полицеймако с 2017 года находится в базе «Миротворца» из-за гастролей в оккупированном Крыму.

«Несколько дней назад мы направили обращения в СБУ и ГПСУ и получили результат – концерт в Харькове отменен», – сообщил 24 февраля Поздняков.

Концерт кримнашиста Поліцеймако у Харкові скасовано!Декілька діб тому ми відправили звернення до СБУ та ДПСУ і… Posted by Pozdniakov Vadym on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

После отмены спектакля в Харькове организаторы также отменили гастроли Полицеймако в Одессе, Киеве и Днепре. Как пишет «КП в Украине», билеты на спектакли с участием артиста больше не продаются.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Михаил Полицеймако родился в 1976 году в Москве. Родители актера – артист Семен Фарада и актриса Мария Полицеймако. Актер принимал участие в съемках второго сезона сериала «Слуга народа», сыграв роль министра иностранных дел Греции.

В январе 2020 года Госпогранслужба Украины отказала во въезде в Украину российскому актеру Марату Башарову.