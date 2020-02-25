Данилов о выборах в ОРДЛО осенью: Не верю в это, но на 50%

25.02.2020, 20:18, Новости дня

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов на 50% уверен, что местные выборы на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей в этом году невозможны. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

«[Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт] Волкер не верит в то, что будут проведены выборы, и он это говорит на 100%. Я могу сказать, что тоже в это не верю, но на 50%. Я хотел бы, чтобы мы успели в этом году, во-первых, поставить наших пограничников на нашей украинской границе, во-вторых, организовать общее патрулирование территорий с членами местных общин», – отметил он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе).

В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. В законе также есть статья об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе.

«Формула Штайнмайера», об имплементации которой в украинское законодательство шла речь на переговорах «Нормандской четверки» в декабре 2019 года, предусматривает, что после местных выборов в ОРДЛО должна вступить в силу амнистия.