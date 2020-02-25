Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима с детьми устроили фотосесиию на лыжном склоне

25.02.2020, 20:17, Разное

Голландская королевская семья провожает зиму правильно — на лыжном отдыхе в Австрии. Для них это ежегодная традиция. В привычный ритуал входит и официальная фотосессия в неформальном стиле на горнолыжном склоне в полном составе. Сегодня новые кадры наконец попали в сеть.

В отличие от кронпринца Дании Фредерика и его супруги, кронпринцессы Мэри, голландские монархи не скрывают свою виллу в горах (о недавнем скандале государственного масштаба мы писали здесь). На кадрах монаршая семья Нидерландов радушно позирует на фоне заснеженных сказочных пейзажей: вместе с Виллемом-Александром и Максимой в фотосессии приняли участие мама короля, принцесса Беатрис, их дочери — 16-летняя принцесса Катарина-Амалия, 14-летняя принцесса Алексия и 12-летняя принцесса Ариана. С семейством сейчас также проводят последние зимние деньки брат Виллема-Александра, принц Константин с женой, принцессой Лорентин, и детьми — 17-летней графиней Элоизой, 15-летним графом Клаусом-Казимиром и 13-летней графиней Леонорой. Они тоже попали в кадр.

Дочери Виллема-Александра и Максимы — Катарина-Амалия, Алексия и Ариана

Напомним, на этот курорт королевская семья Нидерландов приезжает каждый год. Не изменил своей привычки Виллем-Александр и после трагедии, произошедшей здесь с его младшим братом в 2012 году. Тогда принц Фризо попал под лавину во время катания на лыжах и 15 минут находился под снегом без доступа кислорода. Его мозг получил серьезные повреждения, Фризо впал в кому, в которой находился полтора года. К сожалению, принц так и не пришел в себя, и в 2013-м его не стало.

Какой семейная фотосессия была ровно год назад, смотрите в нашем материале.

Король Виллем-Александр и королева Максима Мать короля Виллема-Александра (в центре) с внуками и внучками Король Виллем-Александр и королева Максима с дочерьми