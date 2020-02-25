Серийный бойфренд: Пит Дэвидсон честно рассказал о своих романах с Кайей Гербер, Арианой Гранде и Кейт Бекинсейл

25.02.2020, 20:17, Разное

За несколько лет ныне 26-летний Пит прошел путь от никому не известного юмориста до самого завидного жениха Голливуда. Один из самых молодых комиков за всю историю программы Saturday Night Live и остроумный стендапер стал постоянным героем прессы в середине 2018 года, когда сделал предложение 26-летней певице и кумиру джензеров (представителей поколения Z) Ариане Гранде. Спустя 126 дней помолвки пара распалась. Но Дэвидсон, вдоволь напереживавшись из-за расставания с возлюбленной, вскоре нашел ей замену в лице 46-летней актрисы и кумира поколения постарше — Кейт Бекинсейл. Несмотря на знакомство Пита с родителями звезды, их любовь продлилась еще меньше, всего три месяца. Следующей под чары комика попала 25-летняя Маргарет Куэлли, звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и дочь актрисы Энди Макдауэлл. Спустя месяц и эта сказка подошла к концу. Вскоре на арену не цирка, но голливудских холмов вышла модель и дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер. Впрочем, и она не стала той самой, на которой Пит остановил свой выбор — спустя несколько недель бурного романа пара распалась словно ее и не было.

Обо всех своих отношениях герой-любовник откровенно — насколько это возможно, когда речь идет о таких именах — рассказал в своем последнем интервью ведущему, известному под псевдонимом Charlamagne tha God.

Кайя Гербер

Мы встречались несколько месяцев. Она очень юна, а я слишком заморочен, мне через многое сейчас приходится проходить. Ей нужно веселиться и тусить. Она не должна переживать за какого-то чувака с проблемами. Наша встреча произошла в неподходящее время.

Отношения с Кайей завершились под конец 2019 года. А уже 2020-й Пит встречал в реабилитационной клинике. Почему Дэвидсону пришлось провести январь в рехабе, неизвестно, но в 2018-м комик признавался, что страдает от пограничного расстройства личности.

В интервью Пит также признался, что родители Кайи — Синди Кроуфорд и Ренди Гербер — в период его отношений с их дочерью оказали ему сильную эмоциональную поддержку:

Они очень крутые. Тогда я много плакал. А они со мной подолгу говорили, мы вели сложные разговоры.

Пит Дэвидсон и Кайя Гербер

Маргарет Куэлли

У нее очень красивая душа, она прекрасная девочка. Она обязательно выиграет «Оскар». Она, черт возьми, дико крутая.

Маргарет Куэлли и Пит Дэвидсон в Венеции (лето 2019)

Кейт Бекинсейл

Все мои дяди офигели, когда узнали, что я с ней встречаюсь. Она — одна из самых смешных людей, которых я когда-либо встречал. А еще она понимала меня и все мои ментальные проблемы.

Причиной расставания с Кейт стали вновь накрывшие Пита переживания, связанные с его нестабильной психикой, а также его нежелание втягивать в это Бекинсейл:

Тогда я раздумывал над тем, чтобы лечь в новый рехаб. Кажется, это моя привычка так заканчивать отношения, я не был прав до конца с ней, а у нее было много работы. Все-таки она суперзвезда.

Кейт Бекинсейл и Пит Дэвидсон

Ариана Гранде

В интервью Пита спросили, что он думает о том моменте, когда Ариана, выступая на Grammy, сняла со своего пальца его кольцо и положила украшение на глазах всего мира обратно в коробочку.

Она королева драмы. Я понял ее намек. С другой стороны это ее работа… Из всего такого строится ее музыка, я понимаю это. Надеюсь, что люди так же понимают и мои шутки.

Пит также подтвердил, что причиной расставания с Гранде стала смерть бывшего возлюбленного певицы — Мака Миллера:

Я знал, что после этого все будет кончено. Это было действительно ужасно, и я даже не могу себе представить, на что это похоже. Она действительно любила его. Кажется, я тогда сказал ей: «Я буду рядом столько, сколько ты захочешь». Но она захотела остаться одной.

Ариана Гранде и Пит Дэвидсон

Ариане ГрандеКейт БекинсейлМаргарет КуэллиКайе Гербер