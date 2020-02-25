ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

25.02.2020, 20:06, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело против "Отисифарм". Фармацевтическую компанию подозревают в недобросовестной рекламе препарата "Арбидол", якобы он помогает бороться с коронавирусом COVID-2019, сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.

Однако на данный момент во всем мире не найдено ни одного препарата, способного бороться с этим заболеванием, отмечают в Федеральной антимонопольной службе. Более того, Минздрав РФ не проверял, как "Арбидол" действует на COVID-2019. Из этого следует, что реклама лекарства недостоверна, считают в ведомстве.

Напомним, на данный момент число жертв коронавируса превысило 2600 человек. Общее количество инфицированных – более 77 тысяч, выздоровевших – около 27 тысяч.