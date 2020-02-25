Турчинов: У пророссийских сил я продолжаю оставаться одним из главных врагов. Как ни крути, а приятно

25.02.2020, 20:06, Новости дня

25 февраля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов написал в Facebook, что ему приятно оставаться одним из главных врагов пророссийской пятой колонны.

«На интернет-ресурсах и телеканалах, подконтрольных «Оппозиционной платформе – за жизнь» и пророссийской пятой колонне, которая, к сожалению, в последнее время достаточно уверенно чувствует себя в нашей стране, распространяют так называемый рейтинг политического негатива», – написал он.

Турчинов добавил, что его поставили на лидерскую позицию в этом «рейтинге».

«По мнению украинофобов, я «развязал войну» против несчастной беззащитной России и пропагандировал ненависть к «дружественному» путинскому режиму. Уже скоро будет год, как я ушел в отставку, но для пророссийских сил и их хозяев продолжаю оставаться одним из главных врагов. Как ни крути, а приятно», – отметил экс-секретарь СНБО.

На інтернет-ресурсах та телеканалах, підконтрольних ОПЗЖ та проросійській "п‘ятій колоні", яка, на жаль, останнім часом… Posted by Олександр Турчинов on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

24 февраля издание From-ua написало, что социологическая группа «Медиа-опрос» определила пятерку политиков, которые вызывают у украинцев наиболее негативную реакцию на свою деятельность. Среди них экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, Турчинов, экс-нардеп Евгений Мураев, бывший директор Украинского института национальной памяти, депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович и экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.