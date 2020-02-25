Невский суд арестовал мужчину, пытавшегося похоронить свою мать в бочке

25.02.2020, 20:06, Новости дня

Невский районный суд арестовал Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве собственной матери. Он взят под стражу до 17 апреля. Сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме.

Как передают "Вести Санкт-Петербург", на суде подозреваемый свою вину не признал, и утверждал, что просто в бочке пытался похоронить свою умершую мать. Труп женщины в бочке обнаружили 18 февраля в деревне Новосергиевка Всеволожского района. Обвиняемый попросил водителя экскаватора закопать емкость на территории бетонного завода, обозначив, что внутри отходы мусора. Однако во время работ с бочки слетела крышка. Водитель незамедлительно вызвал наряд полиции. Толчина задержали на следующий день. Ему удалось сбежать из следственного отдела, но его вскорости нашли. На суде он отказался признать вину.

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ГТРК "Санкт-Петербург"



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